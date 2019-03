Sindaco, non condivido parole don Antonio

E' "assolutamente ingiustificata" per il sindaco di Pietralunga Mirko Ceci, Pd, la posizione di don Antonio Mandrelli, parroco della chiesa di Madonna delle Grazie che si è espresso in favore della legittima difesa e dell'uso delle armi in caso di furto in casa. "Come uomo delle Istituzioni e come giurista (è avvocato - ndr) non la condivido" ha sottolineato.

Affermazioni "del tutto personali" quelle del parroco secondo la diocesi di Città di Castello interpellata dall'ANSA.

A don Antonio i carabinieri hanno sequestrato due fucili e alcune cartucce per irregolarità legate alla detenzione.

Per il sindaco di Pietralunga, la presa di posizione di don Mandrelli è "ingiustificata rispetto alla situazione del comune". "Dove - ha aggiunto - la media dei reati è tale da non giustificare in alcun modo l'utilizzo delle armi. I furti all'anno, spesso di legna, non sono più delle dita di una mano.

Preoccupante a mio avviso è invece l'indebolimento della nostra stazione dei carabinieri".