Teatro, Isabella Rossellini a Solomeo

(ANSA) - PERUGIA, 28 FEB - Dopo i successi ottenuti a Barcellona e al Baryshnikov Arts Center di New York, prende il via dal Teatro Cucinelli di Solomeo, per la stagione del Teatro Stabile dell'Umbria, la breve tournée italiana di Isabella Rossellini con il suo 'Link Link Circus', per la co-regia di Guido Torlonia. Sabato 2 marzo alle ore 21 e domenica 3 marzo alle ore 17 i due appuntamenti nel teatro umbro dove in questi giorni l'attrice, arrivata ieri a Solomeo, sta allestendo la versione in italiano dello spettacolo, dopo quelle in inglese e francese.

'Link Link Circus', come ha spiegato oggi la stessa Rossellini durante un incontro con la stampa, è un originalissimo one-woman show che prende ispirazione dal regno animale. Icona di stile e di bellezza, figlia d'arte, Rossellini - nello spettacolo in veste di scatenata e istrionica performer - dà vita ad una inedita prova da solista.