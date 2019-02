Sottosegretario Guidesi in Umbria

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Guido Guidesi arriva in Umbria per un incontro con le realtà produttive locali.

Lunedì dalle 14, l'esponente della Lega sarà prima a Foligno e poi a Perugia dove vedrà i rappresentanti di alcune eccellenze imprenditoriali.

"La presenza di ministri e sottosegretari in Umbria è la conferma di quanto la Lega sia vicino al territorio - sottolinea il segretario della Lega Umbria, on. Virginio Caparvi - e con la visita del Sottosegretario Guidesi intendiamo raccogliere le istanze degli imprenditori che tengono vivo il territorio umbro e con i quali vogliamo lavorare per migliorare il tessuto produttivo. Nell'immaginario collettivo l'Umbria è catalogata come una regione prettamente turistica, ricca di bellezze artistiche che ci fanno conoscere in tutto il mondo, ma esiste anche uno spaccato di realtà che produce eccellenze e che deve essere maggiormente ascoltato e valorizzato".