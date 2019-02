Intesa su farmaci salvavita a scuola

E' arrivato al suo terzo rinnovo il protocollo d'intesa fra Regione Umbria ed Ufficio scolastico regionale, condiviso con le associazioni di famiglie di minori affette dalle patologie croniche, per la somministrazione di farmaci salvavita a scuola. Nel salone d'Onore di Palazzo Donini a Perugia la firma di un nuovo accordo che mette in pratica - è stato sottolineato - una "collaborazione importante, attivata solo da sei Regioni in Italia, utile a garantire risposte adeguate ai bisogni di salute di bambini e ragazzi che soffrono di particolari patologie croniche, come diabete, epilessia, crisi convulsive, asma e allergie, assicurando loro una esperienza scolastica serena". Ed i bambini coinvolti sono numerosi: circa 250 contando solo quelli diabetici.

L'obiettivo, pertanto, è quello di assicurare ad alunni e studenti la corretta somministrazione dei farmaci salvavita per la continuità terapeutica ed eventuali misure di prevenzione durante l'orario scolastico.