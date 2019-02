UJ omaggia Blakey, torna Dianne Reeves

Gli omaggi ad Art Blakey e ai Jazz Messager, nel centenario della nascita di Blakey, e quello al recentemente e prematuramente scomparso Roy Hargrove, i ritorni di Dianne Reeves e Charles Lloyd: sono le note principali della programmazione più prettamente jazz del cartellone di Umbria Jazz 19, a Perugia dal 12 al 21 luglio.

Una vera e propria rassegna che si svolge nel chiuso del teatro Morlacchi e della Galleria Nazionale dell'Umbria a mezzogiorno, di pomeriggio e a tarda sera.

Ruolo importante avrà il pianoforte - sottolinea Uj -, con interpreti del calibro di Uri Caine, Fred Hersch, Kenny Barron e Benny Green. Graditi ritorni per due beniamini del pubblico: Terence Blanchard con il suo personalissimo hard bop, e per John Patitucci, tra i migliori contrabbassisti in circolazione.

Attesa e curiosità per Marquis Hill, trombettista di Chicago, Joel Ross, star nascente del vibrafono e per il batterista Peter Erskine.