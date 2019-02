Giovani al centro convegno Usa la Bussola

La necessità di una "rete per la prevenzione" da mettere a disposizione di giovani "sempre più in balia" delle dipendenze, da droghe, alcol e gioco d'azzardo, è emersa dal convegno "Usa la Bussola" organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, alla sala dei Notari.

Nel corso dell'iniziativa è stato detto che tra le forme "più insidiose" c'è ancora la tossicodipendenza. Ma "l'allarme sociale si estende anche alle nuove forme di dipendenza senza sostanze ma altrettanto insidiose e subdole per i ragazzini che stanno crescendo, perché spesso non riconoscibili, come quella da internet e dai social network" ha detto il prefetto di Perugia Claudio Sgaraglia.

Il convegno - spiega la Fondazione in un comunicato - è stato un'occasione di approfondimento finalizzata ad offrire una maggiore consapevolezza dell'entità dei i fenomeni e della loro diffusione in occasione dell'apertura del nuovo bando dell'organismo bancario "Usa la bussola", destinato proprio alle dipendenze giovanili.