Nuovo sistema robotico per il Cori

Il Centro ospedaliero di riabilitazione intensiva (Cori) dell'Usl Umbria 1 ha acquisito un nuovo sistema robotico per il recupero della funzionalità di mano e braccio nei pazienti colpiti da ictus cerebrale. Che lo pone - sottolinea l'azienda sanitaria - tra i centri di riabilitazione neurologica più avanzati in Italia.

"L'acquisto di questa nuova tecnologia, del valore di circa 80 mila euro - ha sottolineato il direttore generale dell'Usl Andrea Casciari - testimonia la volontà della nostra azienda di potenziare ulteriormente un centro d'eccellenza come il Cori, per offrire ai pazienti i migliori percorsi di riabilitazione attualmente disponibili".

Il cuore del robot è un guanto motorizzato, in grado di flettere ed estendere le dita della mano ed allenare i movimenti di presa, mentre il peso del braccio può essere parzialmente o totalmente compensato da un supporto dinamico. L'esercizio è sempre associato alla visualizzazione di una simulazione in 3D per stimolare la plasticità neuronale.