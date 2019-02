Lega, da Abruzzo riflessi positivi per l'Umbria

"Quanto accaduto in Abruzzo non potrà che avere dei riflessi positivi anche per quanto riguarda l'Umbria, dove in termini percentuali la Lega si è sempre attestata sopra la media nazionale e dove puntiamo a riconfermarci come prima forza politica": a dirlo sono il segretario della Lega Umbria, Virginio Caparvi, i parlamentari Riccardo Augusto Marchetti, Luca Briziarelli, Simone Pillon e Donatelli Tesei e il commissario Lega Terni, on. Barbara Saltamartini. Soffermandosi sui risultati delle regionali abruzzesi.

"Cresce il consenso della Lega - sottolineano gli esponenti del Carroccio - che alle elezioni regionali in Abruzzo ottiene il 28% dei voti, arrivando addirittura a raddoppiare il risultato raggiunto solamente il 4 marzo del 2018. Un traguardo straordinario che testimonia la fiducia dei cittadini nei confronti del partito e l'ottimo lavoro che si sta svolgendo sia a livello nazionale che locale sui territori".



Data ultima modifica 11 febbraio 2019 ore 18:07