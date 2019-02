Capua, vaccini hanno salvato l'umanità

"Sinceramente mi viene la pelle d'oca quando sento persone che si rifiutano di vaccinare i figli. I vaccini hanno salvato l'umanità e sono la più grande operazione che ha permesso il progresso della salute. Non è accettabile che ci siano, in un quadro europeo e non solo, forze assolutamente distruttive": lo ha affermato la virologa Ilaria Capua a Perugia, dove ha ricevuto il dottorato di ricerca honoris causa dell'Università degli studi in 'Sanità e scienze sperimentali veterinarie'.

Nel corso della giornata perugina, la ricercatrice ha toccato anche il tema della fiducia nei confronti della scienza e degli scienziati. "Non è solo un problema italiano - ha sostenuto -, ma internazionale. C'è uno scollamento fra le cosiddette élite, l'accademia e le persone, in parte dovuto ai grandissimi cambiamenti che la tecnologia ha portato, ma in parte - ha concluso Capua - è anche un po' colpa nostra: dobbiamo imparare a comunicare meglio e ad essere più presenti".