Medico dona a ospedale foto di Leo Cenci

(ANSA) - PERUGIA, 2 FEB - Medico dona all'ospedale di Perugia le foto di Leo Cenci: il dottor Nicola Nigri, per alcuni anni farmacista presso l'azienda ospedaliera di Perugia, ora in servizio nel presidio ospedaliero di Foligno, nel settembre 2015 realizzò una mostra fotografica dal titolo "Ospedale oltre".

La mostra, come riferisce una nota dell'ospedale di Perugia, avente per tema l'attività assistenziale, rimase esposta per quattro mesi nell'atrio principale del S. Maria della Misericordia. Vennero proposte 50 foto, dimensioni 50X60 ed alcune avevano come soggetto principale Leonardo Cenci.

Attraverso un contest sul sito ufficiale della mostra furono selezionate le 10 fotografie che avevano ottenuto il maggior gradimento da parte degli oltre 10 mila visitatori e tra queste ve ne erano alcune riguardanti proprio il fondatore della onlus Avanti Tutta morto nei giorni scorsi.

Ora l'autore della mostra ha deciso di donare le foto che ritraggono Leonardo Cenci, alla struttura di Oncologia medica del S.Maria della Misericordia.

"Il mio - spiega nella nota il dottor Nigri - vuole essere un piccolo contributo per un uomo che da subito si è scrollato di dosso la condizione di malato. Anche durante i cicli di chemioterapia era capace di allontanare la paura con il suo attivismo. Le foto che scattai in quella fase della malattia che lo aveva aggredito lo testimoniano in maniera inequivocabile". (ANSA).



Data ultima modifica 02 febbraio 2019 ore 17:33