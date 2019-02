Arrivano 22 ecografi all'avanguardia all'Usl 1

La direzione aziendale della Usl Umbria 1, nell'ottica del rinnovamento tecnologico dei propri servizi, ha completato nelle scorse settimane l'installazione di 22 apparecchiature ecografiche tecnologicamente all'avanguardia, che garantiranno diagnosi più dettagliate e l'esecuzione di nuove tipologie di indagini.

"Abbiamo effettuato un investimento complessivo di 1.150.000 euro - sottolinea in una nota Andrea Casciari, direttore generale della Usl Umbria 1 - per apparecchiature che consentono l'esecuzione di tutte le indagini ecografiche anche quelle con mezzo di contrasto. Si tratta di un ulteriore passaggio nell'opera di profondo rinnovamento tecnologico messo in atto in questi anni per garantire la qualità e la quantità delle prestazioni sanitarie. In particolare, prevediamo l'incremento delle prestazioni di alcune branche specialistiche come la ginecologia, l'urologia e la cardiologia".