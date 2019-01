Calo passeggeri aeroporto Perugia

I passeggeri transitati nel 2018 dall'aeroporto internazionale dell'Umbria San Francesco d'Assisi sono stati 223.436, con una contrazione del 10,67% rispetto al 2017. Un calo, è stato sottolineato durante la conferenza stampa che si è tenuta nello scalo perugino, dovuto alle cancellazioni dei collegamenti da e per Bucarest, Trapani e Cagliari.

Il dato del numero di passeggeri rappresenta comunque, hanno spiegato il presidente della Sase Ernesto Cesaretti e il direttore dello scalo Umberto Solimeno, "il terzo miglior risultato della storia dell'aeroporto dopo quello del 2015 e del 2017".

La tenuta è dovuta anche alle migliori performance dei voli su Londra, Catania e Tirana.

Al centro dell'incontro anche le novità su alcuni voli come quello per Malta (dal primo aprile) e un ulteriore, settimanale, per Tirana dall'estate. Si sta lavorando, inoltre, con Alitalia per un possibile collegamento con Milano-Linate.



