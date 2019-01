Startup Umbria a 3D Medical printing

Un nuovo riconoscimento per 3DIFIC, startup innovativa specializzata in stampa 3D nel medicale che parteciperà al 3D Medical printing conference di Maastricht per illustrare di due casi trattati dalla società nell'ambito della chirurgia ad alta complessità.

La società rappresenterà l'Umbria - si sottolinea in una sua nota - "quale territorio all'avanguardia nell'utilizzo delle più recenti innovazioni tecnologiche".

Il primo intervento descriverà il flusso digitale realizzato presso l'Azienda ospedaliera di Perugia per il trattamento di un complesso caso di chirurgia. L'altro riguarda invece l'implantologia computer-guidata in un caso odontoiatrico.

"L'invito di Jakajima ci onora molto, - ha dichiarato Alessandro Ricci, presidente e fondatore di 3DIFIC - specie tenendo conto del fatto che siamo gli unici italiani e gli unici a parlare di implantologia computer-guidata, un campo in crescita esponenziale a livello globale".