Vescovo Spoleto, no a uso migranti per pressione Ue

"La questione dei migranti è contorta e complessa ed è giusto chiedere all'Europa di farsi carico in maniera seria e concreta della vicenda, senza scaricarla solo su qualche Paese, come l'Italia, la Spagna o la Grecia, solo perché vicine al mare. Ma non si può fare pressione sull'Unione europea utilizzando le persone": e dirlo è stato l'arcivescovo di Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo, nel corso del tradizionale appuntamento con i giornalisti per celebrare San Francesco di Sales. Che si è svolto presso la Curia spoletina.

"Sbattere comunque la porta in faccia ai migranti, a gente che fugge dalla povertà e dalle guerre - ha aggiunto il vescovo e presidente della Conferenza episcopale umbra - non è cristiano".