Morti due umbri su A1 in Emilia Romagna

Due imprenditori di Terni, di 48 e 53 anni, sono morti in un incidente avvenuto sull'A1 nel tratto tra il casello di Reggio Emilia e l'allacciamento tra l'A1 e l'A22 del Brennero.

I due uomini viaggiavano a bordo del loro Fiat Ducato, quando il veicolo si è schianto contro un Tir che si trovava parcheggiato in una piazzola di sosta. L'incidente è avvenuto nella notte.

L'autista del Tir è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, oltre alle pattuglie della polizia stradale di Modena Nord e al personale della Direzione del terzo tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Ma per i due uomini non c'è stato nulla da fare.