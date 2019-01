Esce da coma dopo 40 giorni da incidente

E' uscito dal coma dopo 40 giorni di ricovero nel reparto di Neuroriabilitazione intensiva dell'ospedale di Terni un giovane che all'inizio di novembre era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale nei pressi della città.

Il paziente era giunto al pronto soccorso in coma e condizioni cliniche "critiche" - ricorda il Santa Maria - per un grave trauma cranico, toracico e fratture a carico del massiccio facciale. "Gravi lesioni che in genere non lasciano grandi margini di ottimismo in termini di recupero funzionale nel tempo" spiega la dottoressa Maria Assunta Massetti, responsabile della Neuroriabilitazione intensiva in una nota dell'Azienda ospedaliera. "Ma - ha aggiunto -, anche grazie alla giovane età e all'assenza di gravi patologie, ha gradualmente ripreso conoscenza e al momento è vigile e in grado di interagire con il personale sanitario".



