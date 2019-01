Cammina a centro A1 e polstrada lo salva

E' stato rintracciato dalla polizia stradale di Orvieto mentre camminava al centro della carreggiata, lungo l'A1 nei pressi di Orte, un trentacinquenne della provincia di Roma la cui scomparsa era stata denunciata dai familiari il 6 gennaio.

L'uomo, in forte stato confusionale, è stato segnalato agli agenti da alcuni automobilisti, che lo avevano notato percorrere verso sud la carreggiata nord. Quando la pattuglia è giunta sul posto per bloccarlo, il trentacinquenne ha saltato lo spartitraffico raggiungendo la carreggiata opposta, rischiando di essere investito, ma una volta bloccato il traffico gli agenti sono riusciti a metterlo al sicuro.

Condotto in commissariato, l'uomo ha riferito di avere camminato zaino in spalla per diversi giorni.