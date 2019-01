A Perugia progetto recupero farmaci

Anche in otto farmacie di Perugia saranno raccolti farmaci non scaduti da destinare alle famiglie e persone in difficoltà assistite da Caritas diocesana e da associazioni impegnate nel sociale. Un'iniziativa "davvero generosa e validissima sul piano umano, sociale e cristiano" l'ha definita il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo del capoluogo umbro e presidente della Cei.

Il progetto 'Recupero farmaci validi non scaduti' è promosso a livello nazionale da Banco farmaceutico onlus e Intesa Sanpaolo, con il supporto locale di Federfarma Umbria e la Caritas di Perugia-Città della Pieve.

In otto farmacie (Fontivegge, Elce, Santa Sabina e Cesare Rossi a Perugia, Leo Di Luca Serena e Galeno a Ponte San Giovanni, Marcucci Stefano a Ferro di Cavallo, Frezza Fortunata a Ponte Pattoli) saranno posizionati appositi contenitori di raccolta facilmente identificabili in cui ognuno può donare i medicinali ancora validi di cui non ha più bisogno, assistito dal farmacista.