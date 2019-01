Nuove accuse per pm Perugia indagata

(ANSA) - PERUGIA, 27 DIC - Nuove accuse per l'ex procuratore aggiunto di Perugia Antonella Duchini, nell'ambito dell' inchiesta che la vede indagata dalla procura di Firenze.

Alle accuse di rivelazione di segreto d'ufficio e abuso d'ufficio si sono aggiunte quelle di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e peculato.

Secondo quanto appreso, in relazione alle nuove contestazioni Antonella Duchini aveva ricevuto due avvisi a comparire, ma non si sarebbe presentata per gli interrogatori, che erano stati fissati per il 24 dicembre scorso.