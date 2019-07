Auto sperona volante e poi fuga a piedi

Hanno speronato una volante della polizia per poi fuggire a piedi nella zona di San Nicolò di Celle alcuni individui dei quali sono ora in corso le ricerche.

Illesi gli agenti.

La pattuglia era impegnata nell'attività di controllo del territorio, anche in periferia, finalizzata al contrasto dei reati predatori. Ha così deciso di fermare l'auto poi risultata rubata. Questa - riferisce la Questura - è però partiva repentinamente, urtando la volante. Dopo un breve inseguimento dalla vettura sono sceso alcuni individui fuggiti a piedi e che sono riusciti a fare perdere le proprie tracce in una zona di campagna.

La polizia ritiene che si sia così scongiurato il rischio che fossero consumati reati predatori, anche per la presenza di alcuni arnesi da scasso rinvenuti nell'auto rubata.



Data ultima modifica 13 giugno 2019 ore 21:26