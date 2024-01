Omicidio dopo rissa in discoteca a Balestrate, 20enne ai domiciliari

È stato convalidato il fermo di Andrea Cangemi, il ragazzo accusato di avere provocato la morte di Francesco Bacchi, 20 anni, deceduto domenica scorsa dopo una rissa in discoteca a Balestrate nel Palermitano. Il gip Claudio Bencivinni ha disposto per il ragazzo, accusato di omicidio preterintenzionale, gli arresti domiciliari come ha chiesto il suo legale, l'avvocato Bartolomeo Parrino.