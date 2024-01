Scontro tra due auto in provincia di Ragusa, un morto e sei feriti

I feriti, tra i quali anche due bambini, sono stati trasferiti nei pronto soccorso degli ospedali di Modica e Ragusa. Quattro sono in codice rosso

Capodanno tragico in provincia di Ragusa per uno scontro tra due auto che ha causato la morte di una persona. Altre sei sono rimaste ferite, quattro dei quali in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto ieri sera sulla strada statale 194 Modica-Pozzallo.