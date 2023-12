Messina, sequestrata oltre una tonnellata di razzi e petardi

Cronaca

Sequestrati beni per otto milioni di euro nell'ambito dell'indagine su un presunto traffico illecito di rifiuti. Tra le accuse ai sette indagati ci sono anche reati di truffa aggravata ai danni di ente pubblico, frode nelle pubbliche forniture e gestione di rifiuti non autorizzata. Al centro delle indagini una serie di 'violazioni alla normativa ambientale, che sarebbero state realizzate da una società operante nel settore dello smaltimento e riciclaggio dei rifiuti', ha spiegato la procura di Milano

I carabinieri forestali e la Guardia di finanza di Milano hanno eseguito un sequestro preventivo per oltre 8 milioni di euro nell'ambito di un'inchiesta su un presunto traffico illecito di rifiuti e su reati di truffa aggravata ai danni di ente pubblico, frode nelle pubbliche forniture e gestione di rifiuti non autorizzata. Sotto sequestro il cantiere del nuovo tratto della tangenziale di Novara. Sette persone risultano indagate

Secondo l'ipotesi accusatoria per realizzare l'opera sarebbe stato utilizzato materiale non trasformato da rifiuto in recuperato e quindi di fatto qualificato come rifiuto. Da qui anche la necessità di verificare le condizioni strutturali e ambientali del tratto di strada. Secondo quanto riferito dal procuratore di Milano, Marcello Viola, infatti "il sequestro del cantiere del nuovo tratto della tangenziale di Novara" è stato deciso "al fine di verificarne la condizione ambientale e strutturale"