Agrigento, donna sfregiata al volto con l'acido dal marito

Ora si trova al pronto soccorso del "San Giovanni di Dio". L'aggressione è accaduta in via Tiepolo a Palma di Montechiaro. Anche l'uomo è rimasto ferito ed è stato ricoverato all'ospedale di Licata

Una donna di circa 50 anni è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento dopo essere stata vittima di un attacco con l'acido da parte del marito, in precedenza già denunciato dalla consorte. L'incidente è avvenuto in via Tiepolo a Palma di Montechiaro, nell'Agrigentino, dove sono accorse diverse pattuglie della polizia di Stato. La cinquantenne è stata raggiunta al volto e alle spalle dall'acido lanciato dal marito. Anche lui è rimasto ustionato alle mani.

I due si erano separati da un po' di tempo e la donna, avviando l'iter del codice rosso, era stata trasferita ed alloggiata in una comunità protetta. Stamani, la cinquantenne è andata nella sua ex abitazione, in via Tiepolo, per prendere dei vestiti e il marito (i due sono ancora formalmente sposati), nascosto dietro la porta, ha attaccato la coniuge quando ha varcato l'uscio gettandole l'acido. La donna si è difesa ed è nata una colluttazione, durante la quale l'acido si è riversato sulle mani dell'uomo, un noto pregiudicato, che è adesso ricoverato al centro Grandi ustioni dell'ospedale "Cannizzaro" di Catania.