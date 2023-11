Università di Palermo, accuse di sessismo a un professore di medicina

Partita come una denuncia anonima, adesso tre specializzande della facoltà di Medicina di Palermo sono uscite allo scoperto e hanno denunciato con nome e cognome gli atteggiamenti sessisti nei loro confronti da parte di un primario del Policlinico universitario. Il rettore Massimo Midiri, che qualche giorno fa aveva ricevuto la missiva priva di firme, ha trasmesso tutto al consiglio di disciplina che ascolterà, oltre alle tre ragazze, tutti i 19 specializzandi di chirurgia e il professore chiamato in causa. Se dalle audizioni scaturiranno ipotesi di reato, lo stesso consiglio si rivolgerà alla procura, alla quale Midiri aveva già spedito la lettera anonima ricevuta lo scorso venerdì. "Purtroppo - spiega il rettore - abbiamo avuto riscontri alla lettera anonima".

La denuncia anonima

Nella denuncia anonima si racconta, tra l'altro, che una specializzanda, durante la pausa pranzo, sarebbe stata accusata dal professore di voler andare in sala operatoria con un altro docente per interessi diversi da quelli professionali. Il professore avrebbe anche pronunciato commenti volgari sull'abbigliamento delle ragazze. Il docente sotto accusa, interpellato da Repubblica-Palermo che ha sollevato il caso, ha detto: "Non sono un mostro. Ho moglie e figli e sono dedito al mio lavoro". Soltanto un anno fa una dottoranda dell'università di Palermo denunciò sul blog di informazione Younipa un episodio di sessismo nell'ateneo, avvenuto nel precedente febbraio. La ragazza scrisse di essere in una lista di "studentesse dalle migliori prestazioni sessuali", redatta da un dottorando di ricerca del dipartimento di Economia e diffusa attraverso delle chat whatsapp degli stessi dottorandi. La vicenda rientrò con le scuse pubbliche dell'autore dei commenti.