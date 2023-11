Pirata della strada travolge un calesse a Siracusa: un morto

L'incidente

Secondo una prima ricostruzione, la vittima cadendo dal calesse a seguito dell'impatto con l'auto avrebbe riportato lesioni gravi che, in poco tempo, hanno portato alla morte. Il cavallo, rimasto senza guida, ha vagato per qualche minuto fino a quando è stato rintracciato dagli inquirenti, che lo hanno affidato alle cure dei veterinari. Sono in corse le indagini degli agenti della Polizia municipale per rintracciare il pirata della strada.