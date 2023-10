Migranti, sbarchi nella notte a Lampedusa: arrivati in quasi 500

Nella prima imbarcazione, intorno a mezzanotte, c'erano 27 persone di nazionalità tunisina, precedute da altre sei persone scortate poco prima in porto. Dopo questo primo sbarco notturno ne sono avvenuti altri sette fino all'alba

Raffica di sbarchi nella notte sull'isola di Lampedusa , dove sono arrivati complessivamente quasi 500 migranti . Nel primo sbarco, intorno a mezzanotte, sono arrivate 27 persone di nazionalità tunisina, precedute da altre sei persone scortate poco prima in porto. Sono 788 le persone ospite dell'hotspot dell'isola, Di questi, 148 saranno trasferiti a metà mattinata. ( SPECIALE MIGRANTI )

Gli sbarchi

Gli sbarchi non sono terminati con questo. Perché sbito dopo sono sbarcati in 56, tra cui cinque donne, di nazionalità eritrea ed egiziana. Con il terzo sbarco sono arrivati 48 migranti, tra cui un minore. Provengono dall'Egitto e Bangladesh. Nel quarto sbarco, prima dell'una, sono arrivate 52 persone (cinque donne e tre minori). Provengono da Bangladesh, Egitto, eritrea, Sudan e Pakistan. A seguire sono arrivati 56 migranti, tra cui 16 donne e tre minori. Inoltre, poco prima delle tre, sono arrivati in 84, tra cui cinque minori e una donna. Poi, sono sbarcate 45 persone, tutti uomini. Poco dopo le cinque del mattino sono arrivate 55 persone, tutti uomini, provenienti dal Bangladesh, Egitto e Siria.