Migranti, maxi sbarco a Lampedusa: approdati in 347

Cronaca

La premier Meloni a Malta ha sottolineato come il problema di chi cerca di raggiungere il continente europeo non possa essere limitato a un solo Paese, ma necessiti di risposte strutturali. Del tema migranti e del ruolo delle Ong, si è parlato nella puntata di “Numeri” di Sky TG24 andata in onda il 29 settembre