Palermo, trovato l'uomo che girava con fucile: l'arma era giocattolo

Allarme questa mattina all'università di Palermo, dove una studentessa ha chiamato la sala operativa della polizia dicendo di avere visto un uomo armato con un fucile, davanti alla stazione della metro Palazzo Reale Orleans. È scattato l'allarme antiterrorismo e in pochi minuti sono intervenuti gli agenti delle volanti, i motociclisti delle Nibbio, le pattuglie delle Uopi e anche un elicottero per sorvolare la zona, che hanno poi individuato l'uomo, appurando come l'arma fosse solamente un giocattolo.

La ricostruzione dei fatti



Ha seminato il panico tutta la mattina nella zona dell'università a Palermo. Se n'è andato in giro con un fucile poi risultato un giocattolo, facendo scattare controlli nei quali sono stati impiegati decine di poliziotti. L'uomo sarebbe una persona nota nella zona, che prende tutti i giorni l'autobus la linea 327 e dalla borgata arriva in piazza Indipendenza. Probabilmente avrà trovato il fucile giocattolo e come un trofeo lo ha portato in giro per la zona che si trova tra l'Università, il palazzo Reale e la presidenza della Regione. Lui non ha saputo neppure spiegare dove ha trovato il fucile e non aveva idea di avere provocato un tale allarme per tutta la mattina.