Agrigento, ritrovato sarcofago durante scavi per la fognatura

La scoperta

Tutto intorno al sarcofago erano deposti 16 vasetti, tra cui unguentari (vasi per contenere profumi o unguenti medicinali), brocchette e piccole pissidi con coperchio (vasetti utilizzati per contenere gioielli o polveri per il trucco), deposti come corredo funerario. La tomba è databile al IV sec. a.C, mentre sono in programma attività di analisi per identificare il contenuto dei vasetti. Inoltre, la Soprintendenza ha in programma l’esposizione del sarcofago nell’ambito di una mostra.