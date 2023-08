Auto finisce sul dehors di un bar a Caltagirone, feriti 6 clienti

Una Mini Cooper è finita sui tavolini all'aperto di un bar travolgendo sei persone, rimaste ferite ma non in condizioni gravi. E' successo ieri intorno alle 19.30, nel centro storico di Caltagirone. Il conducente della vettura, un 76enne originario di Caltagirone ma da tempo residente a Milano, è stato denunciato per lesioni colpose.

Le condizioni dei feriti

I feriti, trasportati all'ospedale "Gravina", hanno ricevuto prognosi non superiori ai 30 giorni, e per cinque di loro appaiono imminenti le dimissioni. Per uno solo, un 56enne di Caltagirone che ha riportato traumi addominali, si profila una degenza più lunga rispetto agli altri.

L'incidente

Gli agenti della polizia municipale si occupano delle indagini. E' probabile che il 76enne alla guida, dopo avere percorso la via San Bonaventura, a causa della scarsa dimestichezza col cambio automatico dell'auto abbia premuto l'acceleratore invece del freno, facendo finire la macchina sugli avventori del bar.

Già ieri rappresentanti dell'Amministrazione comunale si sono recati in ospedale, in visita ai feriti, per sincerarsi sulle loro condizioni. "Tiriamo un profondo sospiro di sollievo - dice il vicesindaco Paolo Crispino - per le condizioni non critiche dei feriti".