Siracusa, muore giovane operaio schiacciato da un macchinario

Un giovane operaio di 31 anni è morto schiacciato da una macchina da lavoro. Secondo una prima ricostruzione l'uomo era impegnato in un'attività di movimentazione con un carroponte di alcuni pilastri in ferro, quando per cause ancora da accertare sarebbe rimasto schiacciato. L'operaio lavorava per l'azienda Iteco di Floridia che, per affrontare alcuni importanti lavori di metalmeccanica, stava utilizzando un'officina all’ingresso nord di Siracusa.

Aperta un’inchiesta

La Procura ha aperto un'inchiesta sulla vicenda ed ha disposto l'ispezione del corpo del giovane da parte del medico legale. Sono in corso gli interrogatori delle persone che si trovavano nell'azienda nelle fasi precedenti e successive alle tragedia per accertare eventuali responsabilità in questa nuova morte bianca.