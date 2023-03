Pedali contro la mafia, il 5 marzo a Palermo

Centinaia di bikers di tutte le età pedaleranno lungo le strade di Palermo facendo tappa nei luoghi delle stragi, per rendere omaggio alle vittime di Cosa Nostra e ringraziare le forze dell’ordine per l’arresto, lo scorso 16 gennaio, dell’ultimo boss latitante, Matteo Messina Denaro.

In bici per dire no alla mafia e ringraziare le forze dell’ordine per aver liberato la Sicilia dalla ingombrante presenza del ricercato n. 1 in Italia, il sanguinario boss di Castelvetrano, latitante per trent'anni, condannato a diversi ergastoli per le stragi del '92 a Palermo e Capaci, del ’93 a Roma, Milano e Firenze e per aver ordinato o eseguito una lunga serie di efferati omicidi tra cui quello che tutti ricordano, del piccolo Giuseppe Di Matteo, e altri meno noti come quello di Antonella Bonomo, incinta di tre mesi.

L'iniziativa aperta a tutti

Il popolo dei ciclisti siciliani scende in strada sulle due ruote per ribadire il no alla criminalità organizzata e invita chiunque abbia una bicicletta a partecipare. L’iniziativa è stata ideata dall’associazione Mondello Bikers con l’adesione di decine di altre associazioni e gruppi palermitani, per una giornata di aggregazione e riflessione alla quale prenderanno parte ciclisti provenienti da ogni parte della Sicilia.