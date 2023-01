Palermo, rapina in una farmacia: indaga la polizia

Due giovani armati sono entrati nell’attività commerciale di via Brancaccio, minacciando i dipendenti e svuotando le casse davanti ai clienti, per poi fuggire

Rapina a una farmacia a Palermo. Due giovani armati sono entrati nell'esercizio commerciale in via Brancaccio. Hanno minacciato i dipendenti e davanti ai clienti hanno svuotato le casse e sono fuggiti via.

Le indagini

Le indagini sono condotte dagli agenti di polizia che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della farmacia e quelli dalla zona per cercare di risalire ai banditi.