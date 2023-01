Un uomo di 52 anni è stato arrestato a Comiso con l'accusa di aver molestato i clienti di un ristorante e di aver colpito i carabinieri intervenuti sul posto con spintoni e uno schiaffo. Dovrà rispondere di resistenza, minaccia e violenza a pubblico ufficiale.

L'arresto

L'uomo, probabilmente ubriaco, è stato sorpreso mentre stava molestando i clienti in un ristorante. Aveva con sé anche un coltello a serramanico. Sul posto sono arrivati i carabinieri, chiamati dal proprietario del ristorante, contro i quali il 52enne ha cominciato a inveire. L'uomo ha cercato di far cadere a terra il coltello senza essere visto. Quando i militari l'hanno raccolto, ha reagito violentemente con spintoni e strattonamenti, dando anche uno schiaffo a un carabiniere. Alla fine l'uomo è caduto a terra ed è stato fermato. È stato arrestato in flagranza. Alcuni carabinieri hanno dovuto far ricorso alle cure mediche mentre l'aggressore è rimasto illeso. L'arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa del processo con rito direttissimo.