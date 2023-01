Cronaca

Migranti, nel 2022 sono sbarcate in Italia più di 100mila persone

Secondo i dati del Viminale, dall’1 gennaio 2022 al 30 dicembre sono arrivate 104.061 persone, contro le 67.034 del 2021 e le 34mila del 2020. La Geo Barents, nave di Medici Senza Frontiere, è l'unica nave di una Ong tornata in mare dopo l'approvazione del decreto che stabilisce un nuovo codice di condotta sulle attività di salvataggio in mare da parte delle Organizzazioni non governative

Sono oltre 100mila i migranti sbarcati in Italia nel 2022, mentre più di 200 persone sono arrivate l’1 gennaio con altri sette sbarchi. Nella serata del primo giorno del 2023 79 migranti, a bordo di tre diverse imbarcazioni, sono stati soccorsi da una motovedetta della Guardia costiera al largo di Lampedusa. Sui barchini, partiti da Sfax, c'erano gruppi di 47 (4 donne e 9 minori), 17 (5 donne) e 15 (2 donne e 1 minore) originari di Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Nigeria, Sierra Leone, Senegal e Tunisia

La Geo Barents, nave di Medici Senza Frontiere, è nel Mediterraneo centrale: al momento è l'unica nave di una Ong tornata in mare dopo l'approvazione del decreto del governo che stabilisce un nuovo codice di condotta sulle attività di salvataggio in mare da parte delle Organizzazioni non governative. Su richiesta del Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo italiano, ha soccorso la scorsa notte 41 persone in difficoltà in acque internazionali al largo della Libia e ha effettuato un trasbordo di 44 persone da una nave mercantile