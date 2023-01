E' successo in pieno giorno in piazza Bellini, davanti alla chiesa di San Cataldo e Palazzo delle Aquile

Un gruppo di ragazzini ha dato fuoco a una vecchia sedia in pieno centro a Palermo: è successo in pieno giorno in piazza Bellini, davanti alla chiesa di San Cataldo e Palazzo delle Aquile, mentre la piazza era piena di turisti e passanti. Un palermitano ha evitato che le fiamme si propagassero spegnendo il rogo con un secchio d'acqua.