L'auto di una donna è stata data alle fiamme la scorsa notte in via Messina a Casteldaccia, in provincia di Palermo. I vigili del fuoco intervenuti hanno trovato tracce di benzina nei pressi della Suzuki danneggiata dal rogo. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per risalire agli autori del gesto.