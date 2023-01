Ha pianto durante la confessione ma, come apprende l'Adnkronos, non avrebbe mostrato "alcun segno di pentimento", la diciassettenne fermata con l'accusa di omicidio volontario per aver ucciso la propria madre , l’insegnante di scuola elementare 55enne Teresa Spanò. Nel corso dell'interrogatorio, a tratti drammatico, la giovane si sarebbe contraddetta diverse volte davanti alla procuratrice dei minori Claudia Caramanna.

Il delitto

La vittima, è stata trovata morta ieri mattina nel suo appartamento in corso Butera a Bagheria, alle porte di Palermo. A dare l'allarme è stata proprio la figlia, che però, aveva parlato di suicidio. Una versione durata solo poche ore e che non ha convinto gli investigatori della polizia. La ragazza avrebbe ucciso la madre strangolandola. Sembra che tra madre e figlia da tempo ci fossero rapporti molto complicati e frequenti liti, una “situazione di conflitto di cronico”. La giovane ha trascorso la prima notte nel centro per i minori di Caltanissetta. Per comprendere cosa sia successo sarà decisivo l'esito dell'autopsia che dovrà accertare se l'insegnante avesse o meno ingerito una dose di tranquillanti eccessiva

Sindaco Bagheria: "Cordoglio comunità"

"Esprimo il cordoglio di tutta la comunità - dice il sindaco Filippo Tripoli - Quello che è successo a Bagheria è un dramma. C'è una donna morta, ma c'è anche un ragazza di 17 anni che se arriva a compiere un gesto simile manifesta solo tantissimo disagio. Adesso dobbiamo dare l'ultimo saluto ad un'insegnante conosciuta e apprezzata in paese anche per le sue attività sociali e in parrocchia, ma dobbiamo stare vicino alla ragazza. Senza esprimere giudizi sommari o puntarle il dito contro".

Amministrazione comunale Bagheria: “Tragedia che ci lascia sgomenti”

"È una tragedia che ci lascia sgomenti. Un dramma che colpisce nel profondo l'intera comunità bagherese". A dirlo è l'Amministrazione comunale di Bagheria.

Preside scuola: "Siamo sotto choc"

"La scuola è sotto choc per quanto successo. La collega era una persona valida, e disponibilissima. Era la mia collaboratrice della presidenza. Era una persona molto discreta. Noi sapevamo che viveva per questa figlia. Non avevamo notizie di liti e di rapporti conflittuali. Io sono arrivato da poco, ma tanti colleghi che hanno lavorato con lei per anni sono davvero disorientati e molto colpiti da quanto successo". Lo afferma Giuseppe Carlino dirigente della scuola del Palermitano dove insegnava la donna. "Io sono rientrato oggi dalle ferie per essere presente insieme agli altri professori per gestire quanto successo - aggiunge - e qui a scuola siamo sconvolti. Adesso parlerò con i docenti e cercheremo di capire cosa fare per ricordare la nostra collega".