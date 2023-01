Rapina a Palermo, minacciano una commessa con coltello

Gli agenti hanno raccolto la testimonianza della dipendente e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire agli autori del colpo

Due uomini armati di coltello la sera di Capodanno hanno bloccato una dipendente di un market di detersivi e sotto la minaccia di un coltello hanno fatto riaprire l'esercizio commerciale e svuotato le casse. Il colpo è stato messo a segno in via Imera ai danni del negozio l'Angolo dei Detersivi. I ladri hanno portato via tremila euro.

Le indagini

Le indagini sono condotte dalla polizia. Gli agenti hanno raccolto la testimonianza della dipendente e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire agli autori del colpo.