Piantagione indoor di marijuana a Palermo, arrestato un 30enne

La polizia di Stato ha arrestato T.D.S., un uomo di 30 anni accusato di produzione di sostanza stupefacente e furto di energia elettrica. Gli agenti di polizia del commissariato Brancaccio in via Giafar hanno sentito l'odore di marijuana, e in una abitazione al primo piano hanno trovato 197 piante di droga. Gli impianti necessari a far crescere le piante erano allacciati abusivamente alla rete pubblica.