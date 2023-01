Furto di computer nella scuola media di Castellana Sicula

Furto nella scuola media di Castellana Sicula, in contrada Frazzucchi, in provincia di Palermo. I ladri approfittando della chiusura per le vacanze natalizie hanno portato via computer portatili e tablet che utilizzavano gli alunni. Ad accorgersi del furto il personale scolastico. Il plesso era chiuso dal 30 dicembre. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno anche acquisito le registrazioni delle telecamere di sorveglianza.