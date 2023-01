Quattro ciclisti dispersi nelle Madonie, salvati da pompieri

Un'attività che è durata diverse ore visto che nel tratto dove si erano persi non c'era copertura telefonica

Quattro ciclisti, due uomini e due donne, si sono persi nei sentieri delle Madonie nel Palermitano. Grazie all'intervento della sala operativa dei vigili del fuoco sono stati recuperati e salvati. Un'attività che è durata diverse ore visto che nel tratto dove si erano persi non c'era copertura telefonica. I dispersi hanno dato ai pompieri delle coordinate individuate grazie a una bussola che sono risultate sbagliate.

La vicenda

Secondo quei dati il gruppetto dei ciclista si sarebbe trovato in territorio di Caltanissetta. Grazie al Nue è stata trovata la cella dove i quattro si trovavano nella zona di San Mauro Castelverde. Qui sono state inviate le squadre dei vigili del fuoco di Petralia e Cefalù. Sono stati allertati anche i forestali e i carabinieri. Non appena è stato possibile ricontattare il gruppetto è stato indirizzato verso il rifugio di Piano Poma. Qui sono stati soccorsi dai militari, dai pompieri e dai forestali e riportati in salvo.