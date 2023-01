Un ragazzo è stato trovato morto a Vittoria, nella zona della discoteca La Dolce Vita in contrada Alcerito, durante una festa di Capodanno. A quanto si è appreso, sarebbe stato ucciso durante un alterco. Il cadavere è stato individuato dai carabinieri, avvertiti da alcuni dei partecipanti alla festa. Tre ragazzi di origine rumena, due minorenni e un maggiorenne, sono stati fermati dai militari e portati in caserma per essere interrogati. La vittima non aveva documenti con sé ma dovrebbe trattarsi di un tunisino di circa 30 anni, secondo quanto emerso dalle testimonianze di alcuni connazionali sentiti dagli investigatori.

Ucciso a sprangate

Secondo quanto ricostruito, il giovane sarebbe stato colpito da alcuni ragazzi, almeno in tre, che avevano partecipato alla festa. Quest'ultimi lo avrebbero colpito a morte con delle spranghe e un coltello a serramanico. All'origine dell'aggressione ci sarebbero gli apprezzamenti rivolti dalla vittima a una ragazza del gruppo. Le indagini sono condotte dai carabinieri del Nucleo operativo di Vittoria e dal Nucleo investigativo di Ragusa, coordinati dal colonnello Giovanni Palatini e dal capitano Raffaele Salustro. L'inchiesta è coordinata dal procuratore Fabio D'Anna e dalla pm Silvia Giarrizzo, che si è recata sul luogo del delitto. Gli investigatori, oltre a sentire le persone presenti alla festa, stanno esaminando le telecamere di video-sorveglianza del locale e della zona.