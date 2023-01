Incidente a Sant'Alessio Siculo, finisce fuori strada: morto 38enne

Un uomo di 38 anni è morto in un incidente stradale avvenuto a Sant'Alessio Siculo, in provincia di Messina, sulla strada provinciale per Limina. La vittima, Francesco Savoca, era sul suo fuoristrada quando, all'altezza di contrada Brisi, ha perso il controllo del mezzo precipitando in una scarpata. Quando i soccorsi sono riusciti a raggiungere il 38enne e a tirarlo fuori dalle lamiere, per lui non c'era più niente da fare.