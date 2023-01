L'uomo era in sella al suo scooter e stava percorrendo via San Paolo per tornare a casa, quando per cause ancora da accertare è caduto dal mezzo

Un uomo di 60 anni è morto in un incidente stradale avvenuto a Gravina di Catania. La vittima è Alfio Lo Coco, commercialista. L'uomo era in sella al suo scooter e stava percorrendo via San Paolo per tornare a casa, quando per cause ancora da accertare è caduto dal mezzo ed è morto.