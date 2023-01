Licata, incendiata saracinesca del garage di un pensionato: indagini

Incendio in via Russo a Licata, in provincia di Agrigento. In fiamme la saracinesca del garage di proprietà di un pensionato di 66 anni. La polizia, che si sta occupando delle indagini, ha ritrovato e sequestrato una bottiglia di plastica parzialmente bruciata e con all'interno tracce di benzina. Nessun dubbio quindi sull'origine dolosa del rogo. Il 66enne, che verrà sentito nei prossimi giorni, era fuori casa con la famiglia.