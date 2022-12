Inghilterra, trovati morti due fidanzati messinesi: fermato un 21enne

Due fidanzati della provincia di Messina, Nino Calabrò e Francesca Di Dio, lui di Barcellona Pozzo di Gotto, lei di Montagnareale, sono stati trovati morti in una casa di Thornaby-on-Tees, comune della contea di North Yorkshire in Inghilterra. È stato arrestato dalla polizia britannica nelle scorse ore un giovane di 21 anni: lo hanno precisato alla Bbc gli investigatori locali della Cleveland Police, aggiungendo che il fermato è sospettato di omicidio e resta al momento detenuto in custodia cautelare. La Farnesina segue il caso della coppia: insieme al consolato di Manchester, fanno sapere dal Ministero degli Esteri, "stiamo verificando la notizia ma non ci sono ancora conferme". La polizia di Cleveland ha aperto un'indagine: "I nostri funzionari sono al lavoro per identificare le vittime", hanno fatto sapere.

Il ritrovamento dei corpi

A trovare i corpi sono stati degli amici ieri sera, come riportato dal Mirro, preoccupati perché la coppia non rispondeva al telefono. Le fonti britanniche sottolineano anche che la polizia è giunta sul posto avvisata di un "incidente in corso". I vicini hanno detto agli agenti che stava accadendo qualcosa di "preoccupante" nell'appartamento. "È accaduto tutto alle tre e mezzo del pomeriggio", ha riferito uno di loro. La Cleveland Police non ha confermato fino a oggi l'identità delle due vittime, rimbalzata invece dalla Sicilia da fonti italiane vicine alle loro famiglie.

L'appello della polizia

La polizia ha lanciato un appello a qualunque testimone possa aver notato alcunché di sospetto fra le 10 e le 11 del mattino di vicino all'abitazione, ubicata nell'edificio di un ex pub (il Royal George Pub). "Faccio appello a chiunque sia passato da Thornaby Road - ha affermato l'ispettore capo della polizia locale Peter Carr - e abbia visto qualcosa di sospetto, di mettersi in contatto con noi".

Chi sono le vittime

Il giovane, originario di Milazzo e iscritto all'università a Messina nel 2016, si era poi trasferito nel Regno Unito da alcuni anni e pare lavorasse come croupier in n Casino di Stockton-on-Tees. La ragazza era andato a trovarlo come faceva spesso: questa volta era per le vacanze di Natale. I due, stando alla pagina Facebook del giovane, erano una coppia dal 27 settembre 2019.

L'ultimo post sui social insieme il 7 dicembre

Il 7 dicembre scorso, nel loro ultimo post su Facebook, facevano un occhiolino verso l'obiettivo dello smartphone Francesca Di Dio e Nino Calabrò. Nell'ultimo "boomerang" - un video breve che si ripete in loop - girato nel pub The Thomas Sheraton, Di Dio scriveva di essere innamorata. A corredo del post ci sono quattro cuori.