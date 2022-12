Migranti, parto a bordo della Geo Barents: nato il piccolo Alì

Mondo

Migranti, il piano in 20 punti dell’Ue per la rotta balcanica

La Commissione europea ha presentato una strategia che poggia su 5 pilastri: gestione delle frontiere, procedure di asilo e accoglienza, lotta al traffico di esseri umani, cooperazione su riammissione e rimpatri e allineamento della politica in materia di visti. “I movimenti sono notevolmente aumentati quest'anno a causa di diversi fattori - spiega l’Ue - Il piano d'azione stabilisce una serie di misure per rafforzare il sostegno agli Stati membri che devono far fronte a una maggiore pressione migratoria”

Un piano in 20 punti che poggia su 5 pilastri. È questo lo schema della strategia presentata dalla Commissione europea per arginare i flussi migratori attraverso la rotta balcanica. "Il piano d'azione stabilisce una serie di misure per rafforzare il sostegno dell'Ue agli Stati membri che devono far fronte a una maggiore pressione migratoria lungo le rotte dei Balcani occidentali", spiega la Commissione. I 27 leader Ue si incontrano oggi a Tirana per fare la quadra con i partner della regione su diversi aspetti della cooperazione

"I movimenti sono notevolmente aumentati quest'anno a causa di diversi fattori, tra cui le pressioni economiche e l'insicurezza derivanti dai conflitti in corso - si legge nella presentazione della Commissione - Il mancato allineamento del regime di esenzione dal visto con la politica dell'Ue in materia di visti contribuisce anche a un numero crescente di persone che arrivano direttamente per via aerea nei Paesi dei Balcani occidentali e proseguono verso l'Ue”