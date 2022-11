Priolo, Urso: “Lo stabilimento Lukoil deve continuare a produrre”

Politica

Governo Meloni, dal caro energia alle trivelle: le decisioni del Cdm

Il Consiglio dei ministri ha approvato la Nadef. Il presidente del Consiglio annuncia '30 miliardi per il caro energia fino al 2023' di cui 9,5 da utilizzare la prossima settimana per gli aiuti a famiglie e imprese. Un emendamento al decreto Aiuti ter permetterà nuove estrazioni in mare, per rendere l'Italia più indipendente sul fronte del gas e metterlo a disposizione delle aziende più energivore a prezzi calmierati. Via libera alla spending review per i ministeri

Oltre 30 miliardi per combattere il caro-energia. E subito l'impegno a utilizzarne già 9,5 miliardi la prossima settimana per aiutare famiglie e imprese. È lo spazio che - spiega il presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del Consiglio dei ministri - il governo è riuscito a ricavare per quella che considera la priorità assoluta. Un Cdm in cui si sono però affrontati diversi temi, dalle concessioni per le estrazioni del gas ai migranti

NADEF - Nella Nadef, approvata in Cdm, è previsto un indebitamento netto al 4,5% che poi va a calare fino al 3% nel 2025, e questo, ha detto Meloni, "ci consente di liberare 22-23 miliardi che ugualmente intendiamo usare in via esclusiva per il caro energia. In totale, con la Nadef individuamo 30 miliardi per il caro energia fino al 2023". Il deficit, ha aggiunto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, passerà dal 3,4% tendenziale al 4,5% programmatico